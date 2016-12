Los Hombres Libres de Jones: En Blu Ray desde el 15 de febrero de 2017

La épica historia de 'Los Hombres Libres de Jones', contando con el actor Matthew McConaughey como protagonista, regresará a nuestro país en formato doméstico (en Blu Ray) desde el próximo 15 de febrero del año 2017.

29 de diciembre de 2016 - David Ackerman

El argumento de la película Los hombres libres de Jones se presenta así: El rebelde granjero sureño New Knight encabeza una extraordinaria revuelta armada contra el Ejército Confederado durante la Guerra de Secesión americana. Harto de luchar por los intereses de los más ricos, Knight desertó, se alió con otros pequeños granjeros y con la ayuda de los esclavos locales, lideró un levantamiento que llevó al Condado de Jones en Mississippi a independizarse creando el Estado Libre de Jones.



Su matrimonio con una antigua esclava, Rachel, y su posterior construcción de una comunidad interracial, distinguieron a New Knight como una luchadora y controvertida figura en el contexto de la Guerra Civil americana.



El reparto de la película cuenta con Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali, Keri Russell, Christopher Berry, Sean Bridgers, Jacob Lofland, Thomas Francis Murphy, Bill Tangradi, Brian Lee Franklin, Kerry Cahill, Joe Chrest, Jessica Collins, Donald Watkins, Jill Jane Clements, Dane Rhodes, Lawrence Turner, Troy Hogan, Greg Kennedy y Artrial Clark.







En la parte superior podemos ver al actor Matthew McConaughey en otra de las imágenes de la película 'Los hombres libres de Jones' (Free State of Jones).