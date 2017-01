Bridget Jones Baby: En DVD y Blu Ray desde el 11 de enero de 2017

La comedia romántica 'Bridget Jones Baby' regresará a nuestro país en formato doméstico. Concretamente desde el próximo 11 de enero. En una edición que además ofrecerá un buen número de novedades de cara a los fans de la saga.

4 de enero de 2017 - David Ackerman

La película 'Bridget Jones Baby', una de las comedias románticas más esperadas por parte de los fans del género, retornará a nuestro país desde el 11 de enero.



La sinopsis de la película 'Bridget Jones Baby' se presenta así: Después de romper con Mark Darcy, la idea que Bridget Jones se había hecho de "serán felices y comerán perdices" no fue del todo como había imaginado. Con los cuarenta recién cumplidos y soltera de nuevo, decide centrarse en su trabajo como productora de noticias y rodearse de viejos y nuevos amigos.



Por una vez en su vida, Bridget parece tenerlo todo bajo control, nada puede torcerse, ¿o sí? Su vida amorosa toma una nueva dirección cuando conoce a un elegante estadounidense llamado Jack, un galán que tiene todo lo que no tiene el Sr. Darcy, y descubre que está embarazada, pero no sabe a ciencia cierta quién es el padre.



Su reparto principal está encabezado por nombres como los de: Renée Zellweger, Gemma Jones, Jim Broadbent, Sally Phillips, Julian Rhind-Tutt, Shirley Henderson, Ben Willbond, Paul Bentall, Colin Firth, Agni Scott, Katia Elizarova, Tom Rosenthal, Beattie Edmondson, Laura Checkley, Sarah Solemani, Joanna Scanlan, Neil Pearson, Erron Gordon, Laura Pearce y John Webb.