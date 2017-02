Jack Reacher 2: En Blu Ray desde el 15 de marzo de 2017

La cinta de acción 'Jack Reacher 2' se sitúa en el calendario de estrenos domésticos, en Blu Ray, para el próximo 15 de marzo de 2017. Con el actor Tom Cruise al frente del proyecto y Cobie Smulders como recién llegada.

14 de febrero de 2017 - Mark Silverman

La película Jack Reacher 2 Never Go Back está de vuelta desde el 15 de marzo de 2017. Con un buen número de extras de la superproducción protagonizada por Tom Cruise, en una de sus sagas de acción más rentables de los últimos años.



Con un precio de venta al público en su edición Blu Ray de 22,95 Euros.



El argumento de la película se presenta así: Jack Reacher, ex policía militar, regresa de nuevo al cuartel general de su antigua unidad para reunirse con la comandante Susan Turner pero ésta ha sido arrestada por traición y encarcelada. Reacher, sabiendo que es inocente, le ayudará a escapar de la cárcel para finalmente desvelar la verdad que hay detrás de una gran conspiración del gobierno. Además, durante esa huida como fugitivos de la ley, Reacher descubrirá un potente secreto de su pasado que podría cambiar su vida para siempre.



Y contando con un reparto encabezado por Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Holt McCallany, Judd Lormand, Christopher Berry, Hunter Burke, Jason Douglas, Lizeth Hutchings, Marisela Zumbado, Alexandra Lucchesi y Madalyn Horcher.