Star Wars Rogue One: Su lanzamiento en Blu Ray se confirma para el 4 de abril

Finalmente el lanzamiento doméstico de la película 'Star Wars Rogue One' tendrá lugar el 4 de abril. Unos días más tarde de las primeras fechas barajadas para dicha comercialización. El universo Star Wars continúa rentabilizando sus numerosas franquicias.

23 de febrero de 2017 - Mark Silverman

El gran estreno cinematográfico de la película Star Wars Rogue One contará ahora con un espectacular debut dentro del mercado doméstico. Concretamente ubicado para el 4 de abril. Es decir, cerca de una semana más tarde de lo previsto inicialmente por el estudio.



La película 'Star Wars Rogue One' fue uno de los títulos de mayor éxito en taquilla en el año 2016. Ahora busca reeditar ese logro en el mercado doméstico.



Mientras tanto seguimos a la espera de datos oficiales acerca de la distribución internacional así como en nuestro país.



La guerra está destruyendo la galaxia. Durante años, la República y los rebeldes han luchado a través de las estrellas, con tecnología cada vez más mortífera. Como miembro de la parte superior del proyecto secreto de la estrella de la muerte del canciller Palpatine, Orson Krennic está decidido a desarrollar una super-arma antes de que sus enemigos lo hagan. Y un viejo amigo de Krennic, el brillante científico Galen Erso, podría ser la clave.



La investigación energética de Galen ha captado la atención tanto de Krennic como de sus enemigos, por loq ue el científico es un peón crucial en el conflicto galáctico. Pero después de que Krennic rescata a Galen, su esposa Lyra y su hija Jyn de unos secuestradores rebeldes, la familia Erso queda en profunda deuda con Krennic.



Krennic ofrece entonces a Galen una oportundiad extraordinaria para continuar con sus estudios científicos con todos los recursos puestos totalmente a su disposición. Mientras Galen y Lyra creen que su investigación sobre la energía será utilizada exclusivamente para finles altruistas, Krennic tiene otros planes para que finalmente la Estrella de la Muerte se haga realidad gracias a la tecnología de Galen.



La familiar Erso tiene en sus manos, conscientemente o no, el futuro de la galaxia.