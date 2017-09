Wonder Woman: En Blu Ray desde el 13 de octubre de 2017

La película de aventuras y acción de cómic 'Wonder Woman' regresará a nuestras pantallas, en formato doméstico, desde el 13 de octubre. Contando con una gran cantidad de contenidos extra para deleite de los fans.

22 de septiembre de 2017 - Mark Silverman

La exitosa película 'Wonder Woman' regresa a nuestro país. Ahora en formato Blu Ray. Su argumento se presenta así: Antes de ser Wonder Woman, era Diana, princesa de las Amazonas, entrenada para ser una guerrera invencible. Habiendo crecido en una apartada isla paradisíaca, cuando un piloto americano se estrella en sus orillas y le advierte de un conflicto masivo que sacude el mundo exterior, Diana abandona su hogar, convencida de que puede detener la amenaza. Luchando junto a los hombres en una guerra para acabar con todas las guerras, Diana descubrirá el alcance de su poder… y su verdadero destino.



Contando con un precio de venta al público medio de 18,95 Euros. En su edición Blu Ray que contendrá una buena cantidad de extras para los fans.



Todo dentro del expansivo universo cinematográfico DC. Con multitud de títulos a la vista como 'La Liga de la Justicia'.



El reparto de la película 'Wonder Woman' cuenta con Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Saïd Taghmaoui, Ewen Bremner, Eugene Brave Rock, Lucy Davis, Elena Anaya, Lilly Aspell, Lisa Loven Kongsli, Ann Wolfe, Ann Ogbomo, Emily Carey, James Cosmo, Wolf Kahler, Alexander Mercury, Martin Bishop, Flora Nicholson, Pat Abernethy, Freddy Elletson, Sammy Hayman, Michael Tantrum, Philippe Spall, Edward Wolstenholme, Ian Hughes, Marko Leht, Steffan Rhodri, Andrew Byron, Dominic Kinnaird, Rachel Pickup, Ulli Ackermann, Frank Allen Forbes, Peter Stark, Rainer Bock, Josh Bromley, Jennie Eggleton, Eva Dabrowski, Harvey James, George Johnston, Florence Kasumba, Eleanor Matsuura, Josette Simon, Doutzen Kroes, Hayley Warnes, Caitlin Burles y Jemma Moore.