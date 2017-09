Entrevista con el director Antonio Cuadri

Tenemos la suerte de poder entrevistar al cineasta Antonio Cuadri. El director de la película 'Operación Concha' (cuyo estreno en nuestros cines tendrá lugar durante el próximo fin de semana del 29 de septiembre), nos habla de diferentes temas de gran interés relacionados con el cine y la televisión.

27 de septiembre de 2017 - Álvaro Oliva

Entrevista con Antonio Cuadri, director de la película 'Operación Concha', cuyo estreno está previsto para el próximo fin de semana.



¿Cómo y por qué surge tu nueva película?



Surge en 2011, como surgen a veces los proyectos, Joxe Portela, el productor que desea hacer una película en San Sebastián, con el telón de fondo del Festival, Patxo Tellería guionista y yo nos ponemos a darle vueltas y a empezar a "amasar" el guión.



Viendo la sinopsis de 'Operación Concha' y también el panorama actual. ¿Te ha costado mucho levantar el proyecto? ¿Por qué es tan difícil?



El cine independiente lo tiene siempre difícil, pero el apoyo de ETB y TVE ha sido importante y el empeño de un productor serio y comprometido con el proyecto como Portela.



¿Es más complicado o es una ventaja que sea una coproducción?



Una coproducción siempre es más lenta de armar pero al final supone una ventaja a la hora de compartir gastos y en la distribución internacional







¿Cómo ha sido el proceso de casting?



Duró más de un año hasta que completamos el elenco porque son actores que no paran de trabajar todos ellos y había que cuadrar fechas, pero todo ellos se entusiasmaron con el guión. La verdad es que ha sido un lujo contar con actrices y actores como los que componen el reparto de 'Operación Concha'.



¿Cuántas semanas de rodaje habéis tenido?



Ocho.



Recientemente se han reunido los actores de “Al salir de clase” con motivo del 20 aniversario. ¿Cómo fue esa época? ¿Pensabas que iba a tener tanto éxito?



Para mí fue una época de muy entrañable, de mucho trabajo, un casting de más de 6 meses y más de 2500 aspirantes. Pensaba que podía funcionar, pero no pensábamos que iba a convertirse en el fenómeno sociológico -casi- en el que llegó a convertirse.



Hablando de series, ¿hay alguna que te haya sorprendido recientemente? Puede ser española o extranjera.



Hace unos años me impactó 'Mad Men' y más recientemente, española, 'La casa de Papel', entre otras cosas, además del guión, la factura, etc, por el sentido de su casting, precisamente.



¿Qué pasos recomendarías o qué consejos darías a todos aquellos que están intentando que les produzcan su primer largometraje?



Primer paso: que hagan cortos, (varios)

Segundo Paso: que no presenten una versión del guión que no sea, al menos la quinta o la sexta.

Tercer paso: Que elijan bien al productor que les vaya a producir su largo



¿Un director que te haya influenciado?



¿Uno solo? Haré un resumen -muy difícil resumen- de los que más me gustan, no sé si me han influido o no, algunos más que otros supongo, pero los que más admiro son: Stanley Kubrick, Federico Fellini, Luchino Visconti, Preston Sturges, F. F. Coppola, Fernando Fernán Gómez, Martin Scorsese, Paul Schrader, Pedro Almodóvar, Billy Wilder, Vitorio De Sica, Los Cohen, Francoise Truffaut, Clint Eastwood, Alejandro Amenábar, Steven Soderbergh...se quedan muchos en el tintero...