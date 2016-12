Assassins Creed encabeza los estrenos de cine de Navidad 2016

Llegan los estrenos de cine de la semana de Navidad 2016. Contando con la película 'Assassins Creed' como superproducción de mayor impacto. Aunque tampoco hay que dejar de lado otros proyectos verdaderamente interesantes, como por ejemplo 'Belleza Oculta', en la que se despliega un elenco plagado de estrellas de Hollywood.

21 de diciembre de 2016 - Fernando Álvarez

Llegan los estrenos de cine de la semana contando con títulos de impacto que buscan luchar contra el gran estreno de 'Star Wars Rogue One' en el reparto del pastel taquillero. Como por ejemplo con 'Assassins Creed', superproducción basada en la popular saga de videojuegos que cuenta con Michael Fassbender en el papel protagonista. Acompañado por nombres como los de Marion Cotillard o Jeremy Irons.



El argumento de la película 'Assassins Creed' se presenta así: A través de una tecnología revolucionaria que abre sus memorias genéticas, Callum Lynch (Michael Fassbender) experimenta las aventuras de su antecesor, Aguilar, en el siglo 15 en España. Callum descubre que es descendiente de una misteriosa sociedad secreta, los asesinos, y acumula conocimientos y habilidades increíbles para asumir la organización del Temple de gran alcance en la actualidad.



La película 'Belleza Oculta', uno de los títulos más atractivos de la temporada, llega ahora hasta nuestros cines: Cuando un exitoso publicista neoyorquino (Will Smith) sufre una tragedia personal y se abstrae de la vida por completo, sus amigos elaboran un drástico plan para obligarle a superar su dolor de una manera sorprendente y profundamente humana.



El cine infantil también tiene su espacio con la rompedora producción 'Canta!', en cuya versión original podemos encontrar un buen número de estrellas de Hollywood, como Scarlett Johansson o Matthew McConaughey entre otros muchos. Su argumento se presenta así: Buster Moon es un elegante koala que regenta un teatro que conoció tiempos mejores. Buster es un optimista nato, lo que está muy bien si no fuera un poco sinvergüenza, que ama a su teatro con pasión y es capaz de cualquier cosa para salvarlo. Sabe que el sueño de su vida está a punto de desaparecer y solo tiene una oportunidad para mantenerlo a flote: producir el concurso de canto más grande del mundo.