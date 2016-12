Ghost in the Shell: Espectaculares concept art sobre la película

La película 'Ghost in the Shell' es uno de los proyectos más atractivos dentro del mundo del cine de ciencia ficción y aventuras. Contando con la actriz Scarlett Johansson en el papel protagonista. Ahora además podemos ver nuevas imágenes de arte conceptual con el desarrollo de algunos de los elementos más llamativos de la superproducción dirigida por Rupert Sanders.

21 de diciembre de 2016 - Mark Silverman

Os ofrecemos una serie de potentes imágenes de arte conceptual de la película 'Ghost in the Shell'. Marcando algunos detalles de alto impacto de la producción dirigida por el cineasta Rupert Sanders y que de paso nos acerca a la excelente recreación plasmada para la ocasión.



Quedaría por ver el planteamiento principal del estudio respecto a dicha trilogía, como su argumento y elenco. Pero el nombre de Scarlett Johansson figura como imprescindible para el mismo. Tal y como el propio Rupert Sanders declarara recientemente en alusión a las condiciones necesarias para llevar adelante la película.



El argumento principal de 'Ghost in the Shell': Narra la historia de the Major, una cyborg-humana híbrida, única en su especie, experta en operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9. Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.



La actriz Scarlett Johansson está al frente del reparto principal. Como eje principal del filme y situada, cada día más, como una de las estrellas más significativas de Hollywood.