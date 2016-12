Star Wars Rogue One: Nuevos datos de Darth Vader dentro del episodio 8

La película 'Star Wars Rogue One' contó con el personaje de Darth Vader como una de las novedades de impacto en la saga. No apareció tal y como todos los fans lo conocían desde la trilogía clásica. Ahora además se adelanta su posible presencia en la octava cinta de la franquicia, a estrenar en 2017.

21 de diciembre de 2016 - Fernando Álvarez

El gran estreno en cines de la película Star Wars Rogue One se presenta como el mayor taquillazo de la temporada en curso. Ahora además se revelan datos de impacto de lo que acontecerá dentro de otros episodios de la saga espacial creada por George Lucas hace más de tres décadas.



Posibles spoilers de Star Wars Rogue One Uno de los mejores momentos de la película 'Star Wars Rogue One' llega cuando nos adentramos en el ardiente planeta donde Obi Wan Kenobi logró derrotar a Anakin (ahora Darth Vader) en el combate que le dejó como un verdadero guiñapo desmembrado y chamuscado dentro del capítulo de 'La Venganza de los Sith'.



Esa residencia, una oscura torre de obsidiana construida en una ardiente gruta recordaría siempre a Vader su derrota ante quien un día fue su maestro, Obi Wan Kenobi. Una ubicación que tendrá una gran relevancia dentro del argumento de 'Star Wars Episodio 8', tal y como se confirmó con el metraje de la película y desde fuentes de LucasFilm. Con el evidente nexo con Kylo Ren.