XXX 3: Nuevo clip con Vin Diesel y Donnie Yen

Llega un nuevo clip de la película 'XXX 3'. Ahora con Vin Diesel y Donnie Yen dentro de la esperada continuación de acción que llegará a los cines de todo el mundo en la próxima temporada 2017.

21 de diciembre de 2016 - Fernando Álvarez

El actor Vin Diesel sigue en la senda del cine de acción con el retorno de la saga 'XXX' con la tercera entrega de la franquicia. Un género en el que se desenvuelve con gran soltura desde hace décadas y que le dio numerosas alegrías en su carrera en Hollywood. Después de filmar la película XxX 3 y situarse en el rodaje de 'Fast and Furious 8' (actualmente en fase de montaje y a la espera del lanzamiento de su primer tráiler oficial), ahora además podemos ver un nuevo clip con una persecución por tierra y mar (pronto llegará la de aire, sin lugar a dudas).



Tampoco hay dudas de que Xander Cage es el héroe de acción más fantasma de la historia reciente del cine. Prueba de ello son sus absurdas proezas saltando en paracaídas con abrigo de piel de cordero. Aunque tal vez esa sea la esencia de un personaje que lanzó la carrera de Vin Diesel hasta llegar a su cénit fílmico: 'Fast and Furious'.



La saga cinematográfica de acción y efectos especiales XxX fue una de las de principal impacto dentro de los proyectos de la carrera de Vin Diesel en sus orígenes en Hollywood. Así que ahora esta tercera entrega suena como homenaje. Tal vez comparable en cuanto a importancia la de 'Riddick', pero sin llegar a la "omnipresente" (si hablamos de Vin Diesel) 'Fast and Furious'.



La nueva puesta de largo del filme está situada en una fecha poco común para una cinta de su género, al menos en los referentes de los últimos años. Concretamente para el 20 de enero del próximo año 2017, es decir, será una de las primeras producciones de alto impacto en llegar a las pantallas de todo el mundo dentro de la próxima temporada.



La sinopsis oficial de la película 'XxX 3': El tercer capítulo de la exitosa y explosiva franquicia que redefinió las películas de espías en la que un atleta extremo, Xander Cage (Vin Diesel) se convirtió en un agente del gobierno. Ahora Xander sale de su autoexilio para salvar al mundo de nuevo, y enfrentarse al Xiang, líder de un grupo criminal que posee un arma devastadora conocida como la Caja de Pandora.