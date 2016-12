Los Mercenarios 4: Será la última película de la saga y se estrenará en 2018

La película de acción 'Los Mercenarios 4' ya cobra forma. Además marcará la despedida definitiva de la franquicia liderada por Sylverster Stallone con uno de los argumentos más exitosos del género. Su estreno en cines se ubica en el año 2018.

21 de diciembre de 2016 - Mark Silverman

Sylvester Stallone ya tiene en marcha el proyecto cinematográfico de Los Mercenarios 4. Una saga que no pasó por buenos momentos con la nefasta filtración en Internet de la tercera película unos días antes de su estreno en cines. Algo que provocó una notable merma dentro de las cifras de taquilla.



Aunque muchos también vieron ese fracaso de taquilla en la calificación PG-13, es decir, con una alta dosis de auto-censura para lo que venía siendo la franquicia original.



En esta ocasión se habla de nuevo de volver a la "R", es decir, no apta para menores de 17 años sin acompañante adulto. Una calificación que puede mermar taquilla pero a priori pero hacerla más fiel al planteamiento original.



El rodaje de 'Los Mercenarios 4' comenzará en 2017, con un guión ya sumamente elaborado por el propio Staloone. Parte de la historia discurrirá en China (país que se convirtió en el gran filón para Hollywood desde hace un tiempo).







El "núcleo duro" del reparto de 'Los Mercenarios 4' seguirá con Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews, Randy Couture y Arnold Schwarzenegger. Capitaneados, como no podía ser de otra manera con Sylvester Stallone.