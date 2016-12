Escuadrón Suicida: Jared Leto termina el año 2016 como el peor Joker del cine

El personaje de Joker es uno de los más llamativos dentro de las adaptaciones cinematográficas de cómic. Nombres como Jack Nicholson o Heath Ledger (Oscar de Hollywood incluido) han sido los encargados de dar vida en pantalla al príncipe del crimen. Aunque en último término, el actor Jared Leto no consiguió satisfacer las enormes expectativas puestas en él.

22 de diciembre de 2016 - Fernando Álvarez

La versión de Joker de Jared Leto no fue vista con buenos ojos por casi nadie en Hollywood. Incluso el actor Mark Hamill, encargado de dar vida al príncipe payaso dentro del universo de animación de DC y Warner, no quiso "mojarse" al respecto y le calificó como "uno más de los que vendrán".



Ahora que finaliza el año 2016 van llegando las últimas estadísticas de la temporada. Situando en votaciones populares a Jared Leto como el peor (contando a Nicholson y Ledger) de los que se han encargado de darle vida en la gran pantalla.



Hace unas semanas el actor Mark Hamill comentó: "Cada uno trae algo diferente al personaje y hay que mirar cada versión por separado. No creo que haya una versión definitiva del Joker y no creo que pueda haberlo. Es como Hamlet, en realidad. Será constantemente redefinido."



La nueva versión de Joker está actualmente dentro de la película 'Escuadrón Suicida' contando con el actor Jared Leto al frente del personaje. Además de estar situado al frente del mismo para el resto del universo cinematográfico DC, al menos a medio plazo. Tal vez en próximas ocasiones tengamos otra oportunidad de ver un Joker "mejorado". Pero hoy por hoy el recreado en 'Escuadrón Suicida' quedará como sumamente mejorable. Como muchos espectadores comentaron: no basta con maquillaje y aspecto de estrella de rock tenebrosa para meterse en la piel del personaje.