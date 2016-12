Wonder Woman: Nueva imagen con la poderosa amazona y su espada

Llega una nueva imagen de la película 'Wonder Woman'. Justo el día que se confirmó el elenco de 'La Liga de la Justicia', así como los nexos de la película de grupo con la producción dirigida por Patty Jenkins.

23 de diciembre de 2016 - Mark Silverman

Gal Gadot es uno de los rostros más reconocidos del universo cinematográfico DC después de su debut dentro de la superproducción de aventuras y acción 'Batman Vs Superman'. Además de estar a las puertas de lo que acontezca en 'La liga de la justicia' también está pendiente poder ver el resultado de 'Wonder Woman', es decir, su película monográfica bajo la dirección de Patty Jenkins. Ahora podemos verla dentro de una de las instantáneas promocionales del filme de cara a su próximo estreno en el año 2017. Uno de los más esperados por los fans de las adaptaciones de cómic en general y de DC en particular.



La actriz habló recientemente con los medios acerca de la injusticia que, bajo su criterio, se produjo a la hora de anular el nombramiento de Wonder Woman como embajadora de buena voluntad de la ONU. Algo que se produjo por las quejas que tachan al personaje de "excesivamente sexy y con una indumentaria provocativa". Algo que ella no ve en absoluto coherente



El estreno de la película 'Wonder Woman' está situado en el 2 de junio del próximo año 2017. Con un gran despliegue promocional del estudio. Además de incluirla dentro del argumento de 'La Liga de la Justicia', fastuosa saga de grupo que debuta bajo la dirección de Zack Snyder.