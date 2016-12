Star Wars Rogue One: Su éxito da luz verde a más spinoffs

La película 'Star Wars Rogue One' resultó un verdadero -y ciertamente inesperado éxito de taquilla- en sus primeras jornadas. Aclarando así una incógnita para el estudio hasta su fecha de debut. Ahora su gran puesta de largo abre la puerta a nuevos proyectos individuales fuera de la saga principal.

23 de diciembre de 2016 - Fernando Álvarez

La película de acción y aventuras Star Wars Rogue One fue un gran éxito dentro de su primera semana en taquilla. Todo apunta además a que continuará en ese puesto en su segundo periodo. Además de ubicarse como el mayor éxito del año 2016 en todo el mundo.



Tras haber sido calificada como "experimento" por algunos responsables del estudio, 'Star Wars Rogue One' abre la puerta a otros proyectos nuevos. Además de los ya confirmados como 'Star Wars Han Solo', con su reparto principal prácticamente confirmado en su mayor parte.



El argumento de la película 'Star Wars Rogue One' se presenta así: La guerra está destruyendo la galaxia. Durante años, la República y los rebeldes han luchado a través de las estrellas, con tecnología cada vez más mortífera. Como miembro de la parte superior del proyecto secreto de la estrella de la muerte del canciller Palpatine, Orson Krennic está decidido a desarrollar una super-arma antes de que sus enemigos lo hagan. Y un viejo amigo de Krennic, el brillante científico Galen Erso, podría ser la clave.



La investigación energética de Galen ha captado la atención tanto de Krennic como de sus enemigos, por loq ue el científico es un peón crucial en el conflicto galáctico. Pero después de que Krennic rescata a Galen, su esposa Lyra y su hija Jyn de unos secuestradores rebeldes, la familia Erso queda en profunda deuda con Krennic.



Krennic ofrece entonces a Galen una oportundiad extraordinaria para continuar con sus estudios científicos con todos los recursos puestos totalmente a su disposición. Mientras Galen y Lyra creen que su investigación sobre la energía será utilizada exclusivamente para finles altruistas, Krennic tiene otros planes para que finalmente la Estrella de la Muerte se haga realidad gracias a la tecnología de Galen.



La familiar Erso tiene en sus manos, conscientemente o no, el futuro de la galaxia.