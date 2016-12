Man Down: Nuevo cartel internacional con Shia LaBeouf

Llega un nuevo cartel de la película 'Man Down', contando con el actor Shia LaBeouf retornando a un papel dramático. Contando con la dirección de Dito Montiel y a la espera de su confirmación de estreno en nuestro país.

24 de diciembre de 2016 - Fernando Álvarez

Os ofrecemos el nuevo cartel oficial de la película de acción 'Man Down', protagonizado por Shia LaBeouf y Jai Courtney. Un cartel destinado al mercado internacional que ofrece un primer plano desgarrador de su protagonista, a quien durante muchos años le vimos en sagas de acción como 'Transformers', bajo la dirección de Michael Bay.



'Man Down' está dirigida por Dito Montiel cuyo estreno internacional queda para el próximo año 2015. Dentro de su reparto encontramos nombres como los de Gary Oldman, Kate Mara y Clifton Collins Jr.



El argumento de la película nos lleva hasta una América post-apocalíptica, en la que un marine de los Estados Unidos, Gabier Drummer (interpretado por Shia LaBeouf), está buscando desesperadamente el paradero de su hijo Johathan y su esposa Natalie (Kate Mara). Acompañado por su mejor amigo Robert Devin (Courtney), se embarcan n una búsqueda desesperada.



Su estreno en cines, como decimos, estaba previsto para octubre de 2015, aunque varios retrasos en su calendario la han situado para principios de 2017. Contando con un guión escrito por Adam Simon y producido por Dawn Krantz.







Por ahora no conocemos más acerca de los próximos proyectos cinematográficos de Shia LaBeouf, actor que pasó por una mala racha personal con varios escándalos de desorden público.