Batman Vs Superman: Los fans la sitúan como la tercera peor película del personaje

La película de cómic 'Batman Vs Superman' no pasa por sus mejores momentos dentro de las críticas. Unos momentos que llegaron desde que se estrenó en cines el pasado mes de marzo. Ahora además los fans la sitúan como la tercera peor película de la historia basada en el Caballero Oscuro de Gotham.

25 de diciembre de 2016 - Fernando Álvarez

El año 2016 fue el elegido por DC y Warner para situar el estreno mundial de la superproducción 'Batman vs Superman'. Contando con un gran presupuesto así como un notable despliegue de personajes de cómic.



Aún con todo la película dirigida por Zack Snyder no consiguió alcanzar las cotas esperadas dentro de la crítica mundial. Tanto es así que se sitúa como la película de cómic peor valorada por los fans desde su debut. Un sonado fracaso si tenemos en cuenta los cerca de 300 millones de dólares que costó para el estudio. Además ahora también recibe una nefasta calificación por parte de los fans. Ubicándola como la tercera peor de la historia dentro de las adaptaciones que incluyen a Batman como uno de los personajes de mayor relevancia.



Por cierto, la película de cómic mejor valorada de 2017 es Capitán América 3 Civil War, de Marvel, dirigida por Anthony y Joe Russo, responsables a su vez de 'Los Vengadores 3'.



¿Qué películas "superan" a 'Batman Vs Superman' en este top tan poco deseado? Dos de las películas más denostadas dentro del género de superhéroes. Tales como 'Batman Forever' y 'Batman y Robin'.



Y ¿qué película de Batman es la mejor valorada?, 'El Caballero Oscuro', es decir, la segunda entrega de la trilogía dirigida por el cineasta Christopher Nolan.