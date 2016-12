Shazam: Dwayne Johnson y Henry Cavill hablan de los nuevos universos DC

Desde que el actor Dwayne Johnson fue confirmado para estar al frente del papel de Black Adam dentro de la película de DC 'Shazam', se lleva especulando mucho sobre la saga de ficción. Ahora Johnson y Henry Cavill comparten una nueva imagen en las redes sociales que reabre las especulaciones al respecto.

26 de diciembre de 2016 - Mark Silverman

El actor Dwayne Johnson será el villano de la película 'Shazam' de DC. Una cinta que por ahora está conformando sus líneas generales. Ahora además podemos ver una nueva imagen publicada en las redes sociales por el propio Dwayne Johnson en la que se sitúan las "conversaciones sobre el encuentro de dos universos DC", es decir, el desarrollado en las películas de Superman como en las de las tramas de Shazam.



Uno de los últimos nombres que sonó para sumarse al proyecto cinematográfico de 'Shazam' fue el del cineasta James Wan, que repetiría con Dwayne Johnson tras 'Fast and Furious 7'.



Aunque por ahora James Wan reduce su presencia en las adaptaciones de cómic con la cinta 'Aquaman', protagonizada por Jason Momoa. Ahora el propio Wan también recalcó que no estará al frente de las secuelas de las aventuras del poderoso superhéroes marino, por lo que estaría libre para el proyecto.



Dwayne Johnson llegó a 'Shazam' para dar vida a Black Adam, un villano con el que el actor está más que satisfecho de poder recrear. Ahora resta por conocer la identidad del elegido para el protagonista de la película, así como de la nueva saga. Johnson es además uno de los actores más cotizados dentro del cine de acción y aventuras. Con al menos tres películas a estrenar por año, tanto de producción propia (como 'Baywatch') u otras sagas, como 'Fast and Furious 8' (actualmente en fase de rodaje).







El argumento de la película Shazam seguiría las líneas generales del cómic, así que podría presentarse de la siguiente manera: Billy Batson quedó huérfano a una edad muy temprana, puesto que sus padres fueron asesinados. Entonces es adoptado por un hombre que más tarde lo abandonará, con lo que el adolescente Billy tendr que aprender a vivir en las calles de Fawcett City, más bien aprender a sobrevivir a toda costa, implicándose en pequeños negocios turbios de la delincuencia local, lo que le mete en problemas hasta un día en el que todo cambia para él.