La Liga de la Justicia: Batman y Superman serán de nuevo el gran nexo del argumento

El argumento de la película 'La Liga de la Justicia' es uno de los más esperados por parte de los fans de las adaptaciones de cómic. Ahora el actor Henry Cavill remarca el gran nexo de su personaje, Superman, con el de Ben Affleck, Batman, de cara al desarrollo de la franquicia grupal de DC.

26 de diciembre de 2016 - Mark Silverman

A pesar de los muchos cambios que se han producido en el universo cinematográfico DC desde el relativamente fallido estreno de 'Batman Vs Superman', parece que el estudio, ahora liderado por Geoff Johns, confía plenamente en el personaje de Lex Luthor para seguir generando el argumento de sus diferentes producciones. Y concretamente con el actor Jesse Eisenberg al frente del mismo. Sin olvidar el nexo entre Batman y Superman. El cual quedó claro dentro del argumento del rilme estrenado el pasado mes de marzo, y también bajo la dirección de Zack Snyder.



El proceso de rodaje de La Liga de La Justicia finalizó hace unas semanas. Y su estreno se presenta, junto a 'Wonder Woman', como uno de los de mayor interés dentro del segmento de las adaptaciones de cómic en general.



Gal Gadot, como Wonder Woman, también estará dentro del metraje de 'La Liga de la Justicia'. Con el estreno en el 17 de noviembre de 2017. El mismo año en el que precisamente también se podrá ver la primera entrega de la saga monográfica de la saga de la poderosa amazona.