Ghost in the Shell: Scarlett Johansson en combate en nueva imagen de la película

Llega una nueva imagen de la película 'Ghost in the Shell'. Con la actriz Scarlett Johansson en el papel protagonista dentro de lo que parece ser el arranque de una saga de ciencia ficción y acción. Ahora bajo la dirección del cineasta Rupert Sanders.

27 de diciembre de 2016 - Fernando Álvarez

La película 'Ghost in the Shell', sigue mostrando interesantes novedades. Como varios tráilers internacionales, así como nuevas imágenes de acción de la superproducción dirigida por Rupert Sanders y protagonizada por Scarlett Johansson. Además ahora también podemos disfrutar de la nueva imagen de acción con la actriz inmersa dentro de la electrizante trama.



La superproducción de aventuras y ciencia ficción 'Ghost in the Shell' es un proyecto de enorme envergadura, contando con un abultado presupuesto para su desarrollo principal para llevar a la gran pantalla un conocido "manga" de gran impacto en las últimas décadas.



Todo como firme apuesta del estudio para conformar una nueva saga basada en el popular manga clásico en el que se basa. Un argumento que llevaba varios años esperando encontrar luz verde en Hollywood para su consecución.



La sinopsis de la película 'Ghost in the Shell': Narra la historia de the Major, una cyborg-humana híbrida, única en su especie, experta en operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9. Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.