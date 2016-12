Ghost in the Shell: Su director promete que no será una versión para Hollywood

El director Rupert Sanders habló sobre la película 'Ghost in the Shell', adaptación del popular manga que ahora cuenta con la actriz Scarlett Johansson como protagonista. Aclarando que la versión del filme será sumamente alejada de una propuesta puramente de Hollywood.

28 de diciembre de 2016 - Mark Silverman

Después de una buena serie de novedades de alto impacto de la película de acción y ciencia ficción 'Ghost in the Shell', su director Rupert Sanders habla acerca de la visión general de la producción. Aclarando que estará dentro de lo que los fans esperan para el desarrollo de una adaptación fiel al original.



A diferencia de lo que se esperaba -o se temía- por los fans, es decir, una versión diferente al original y más próxima a las grandes audiencias, Rupert Sanders nos sitúa la película, así como su montaje principal, a una visión más próxima al original.



El argumento principal de 'Ghost in the Shell': Narra la historia de the Major, una cyborg-humana híbrida, única en su especie, experta en operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9. Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.



La actriz Scarlett Johansson está al frente del reparto principal. Como eje principal del filme y situada, cada día más, como una de las estrellas más significativas de Hollywood.