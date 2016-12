Star Wars Episodio 8: La muerte de Carrie Fisher trastoca los planes de la tercera trilogía

La actriz Carrie Fisher falleció tras las secuelas de un grave ataque al corazón sufrido el pasado viernes. Ahora además llegan nuevos datos sobre el calado de su personaje en la saga espacial, concretamente en la tercera trilogía actualmente en marcha.

28 de diciembre de 2016 - David Ackerman

El estreno en cines de 'Star Wars Episodio 8' está previsto para el próximo año 2017. Después de que trascendiera el gran calado del personaje interpretado por la recientemente fallecida Carrie Fisher, ahora además también sabemos que su presencia estaba garantizada para la trilogía completa, es decir, para figurar dentro del elenco de 'Star Wars Episodio 9', con su estreno en cines situado a finales del año 2019.



La película 'Star Wars Episodio 9' aún no se rodó, y el repentino fallecimiento de la actriz provoca que se tengan que alterar un buen número de parámetros dentro de la saga.



Mientras tanto podemos ver a Carrie Fisher dentro de la película 'Star Wars Rogue One' mediante una presencia testimonial, una despedida para la actriz que, junto a Harrison Ford y Mark Hamill, fue el eje principal de la historia de Star Wars en la gran pantalla desde hace cerca de cuatro décadas.



'Star Wars Rogue One' es la película más taquillera del momento. Y cuenta con muchas posibilidades de arrasar dentro de las cifras globales del año 2016, desbancando a títulos como 'Capitán América 3 Civil War'.