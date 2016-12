Fast and Furious 8: El personaje de Paul Walker aparecerá al principio y al final del metraje

El personaje de Paul Walker resulta imprescindible para la saga de acción Fast and Furious. Tal y como parece quedar claro a la vista de los acontecimientos mostrados dentro de los diferentes tráilers de 'Fast and Furious 8'. Ahora además se confirma que estará presente en el inicio y el final del metraje.

28 de diciembre de 2016 - Mark Silverman

Paul Walker siempre será el inconfundible Brian OConner dentro de la saga de acción 'Fast and Furious'. La última vez que le vimos en el metraje principal fue dentro de la séptima película dirigida por James Wan. Ahora para el octavo filme, también estará presente dentro de varios momentos del filme de F Gary Gray.



Así pues el atractivo argumento de la película 'Fast and Furious 8' también contará con quien fuera el inseparable compañero de Dom Toretto (Vin Diesel) desde el inicio de la saga.



En el argumento de la película, queda implícito que Dom Toretto, interpretado a su vez por Vin Diesel, se encuentra bajo el control de la villana del filme, interpretada por Charlize Theron, a causa precisamente de un posible secuestro de su hermana y de Bryan, es decir, los personajes interpretados por Jordana Brewster y Paul Walker.



Desde el set de rodaje se citaba la presencia de los hermanos de Paul Walker, algo que sucedió también en la séptima película para añadir el personaje dentro del filme, una vez más y gracias a tecnología digital. Es decir, utilizar la figura de los hermanos de Walker -según corresponda- para asociar su rostro en fase de postproducción.







Ahora que Dom y Letty están de luna de miel, Brian y Mia se han retirado del juego, y el resto del equipo ya no tiene que vivir huyendo de la ley, nuestros héroes por fin pueden dejar los constantes viajes de misión en misión y empezar a disfrutar de una vida normal. Pero cuando una misteriosa mujer (la oscarizada Charlize Theron) seduce a Dom para arrastrarlo al mundo del crimen del que parece no poder escapar, traicionando a aquellos que más le importan, el equipo tendrá que afrontar desafíos que pondrán a todos a prueba hasta límites desconocidos. Desde las playas de Cuba y las calles de Nueva York a las llanuras de hielo árticas del mar de Barents, nuestro equipo de élite cruzará el globo para impedir que una anarquista desate el caos en todo el mundo... y recuperar al hombre que los convirtió en una familia.