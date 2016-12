Capitán América 3: Scarlett Johansson es oficialmente la actriz más rentable de 2016

La actriz Scarlett Johansson es la actriz más rentable del año 2016 por sus trabajos para Marvel y en el último proyecto de los hermanos Coen. Una lista que encabeza gracias a los más de 1.200 millones de dólares en taquilla de sus filmes.

29 de diciembre de 2016 - David Ackerman

Scarlett Johansson es ya, oficialmente según la revista Forbes, la actriz que mayores ingresos contó en sus películas. Con más de 1.200 millones de dólares en sus títulos cinematográficos estrenados en el año 2016. Con películas como 'Capitán América 3 Civil War' y 'Ave César'.



Recordemos que Scarlett Johansson estará dentro de pocas fechas en pleno rodaje de otra superproducción de Marvel, Los Vengadores 3. Sin olvidar el estreno de 'Ghost in the Shell' en el año 2017.



Chris Evans ocupa el segundo puesto, con 1.150 millones de dólares en sus películas estrenadas en 2016. Otro compañero de Marvel y de 'Capitán América 3 Civil War', Robert Downey Jr, figura en el tercer puesto también con 1.150 millones de dólares.



Siguiendo con el cine de cómic Margot Robbie consiguió 1.100 millones de dólares por sus títulos estrenados en 2016, seguida por Amy Adams con 1.040 millones de dólares.



El nuevo Batman del cine, Ben Affleck, está en el sexto puesto con 1.020 millones de dólares.



El top termina con Henry Cavill, Ryan Reynolds y Will Smith. Es decir, todo el top está sazonado con estrellas que han formado parte de superproducciones del cine de cómic.