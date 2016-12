Escuadrón Suicida: Jared Leto no tiene nuevos proyectos como Joker a la vista

El actor Jared Leto dio vida a Joker en la película 'Escuadrón Suicida', estrenada el pasado mes de agosto contando con la dirección de David Ayer. Aunque el montaje final de la producción no dejó buen sabor de boca al actor.

29 de diciembre de 2016 - David Ackerman

El personaje de Joker era uno de los más esperados dentro del universo DC para la película 'Escuadrón Suicida'. Aunque finalmente resultó ser una gran decepción para propios y extraños.



Para muchos el Joker recreado por Jared Leto no era más que una estrella del rock pintada de blanco y verde. Ahora esas duras críticas parecen haber afectado al actor, quien por ahora no tiene previsto regresar a corto plazo a la piel de dicho personaje.



El actor Jared Leto habló hace meses sobre su experiencia al frente del personaje de Joker en el proyecto de David Ayer, calificándola como algo verdaderamente inigualable. Aunque no terminó tan satisfecho una vez pudo ver el estreno comercial y el montaje final aprobado por el estudio. Queda por ver si finalmente le veremos en títulos como 'La Liga de la Justicia'. O si finalmente el personaje se "dejará aparcado". Tal vez también cuente con una nueva oportunidad gracias al rotundo éxito de Harley Quinn, interpretada por la actriz Margot Robbie.



