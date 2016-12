Star Wars Rogue One: Ya es la tercera película más taquillera de 2016 en los Estados Unidos

Prosigue el ascenso taquillero de la película 'Star Wars Rogue One'. Ahora marcando un excelente dato dentro de los cines de los Estados Unidos. Mercado en el que ya es la tercera de mayores ingresos durante el año 2016.

31 de diciembre de 2016 - Mark Silverman

La película Star Wars Rogue One se ubica como la tercera película más taquillera del año 2016 dentro de los Estados Unidos. Superada únicamente por 'Buscando a Dory' y 'Capitán América 3 Civil War'.



Es decir, Disney copa con tres películas los tres primeros puestos del ranking en el país de las barras y las estrellas. No es de extrañar que el estudio del ratón Mickey marcara en 2016 su mejor año y un récord absoluto en el balance global.



A buen seguro la carrera de 'Star Wars Rogue One' no llegara a su fin en este escalón. Con muchas posibilidades de ubicarse como la cinta más taquillera del año, tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo.



La sinopsis de la película (estrenada en cines) se presenta así: La guerra está destruyendo la galaxia. Durante años, la República y los rebeldes han luchado a través de las estrellas, con tecnología cada vez más mortífera. Como miembro de la parte superior del proyecto secreto de la estrella de la muerte del canciller Palpatine, Orson Krennic está decidido a desarrollar una super-arma antes de que sus enemigos lo hagan. Y un viejo amigo de Krennic, el brillante científico Galen Erso, podría ser la clave.



La investigación energética de Galen ha captado la atención tanto de Krennic como de sus enemigos, por loq ue el científico es un peón crucial en el conflicto galáctico. Pero después de que Krennic rescata a Galen, su esposa Lyra y su hija Jyn de unos secuestradores rebeldes, la familia Erso queda en profunda deuda con Krennic.



Krennic ofrece entonces a Galen una oportundiad extraordinaria para continuar con sus estudios científicos con todos los recursos puestos totalmente a su disposición. Mientras Galen y Lyra creen que su investigación sobre la energía será utilizada exclusivamente para finles altruistas, Krennic tiene otros planes para que finalmente la Estrella de la Muerte se haga realidad gracias a la tecnología de Galen.



La familiar Erso tiene en sus manos, conscientemente o no, el futuro de la galaxia.