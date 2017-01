Batman Vs Superman: Ridley Scott la utiliza como ejemplo para no dirigir una película de cómic

El cineasta Ridley Scott habló sobre el motivo por el cual nunca quiso dirigir una película de superhéroes de cómic. Concretamente ejemplificando el relativo fracaso de 'Batman Vs Superman'. Scott se encuentra actualmente ultimando la secuela de 'Prometheus'.

1 de enero de 2017 - David Ackerman

Ridley Scott no quiere dirigir, bajo ningún concepto, una película de superhéroes de cómic. Tal y como comentó recientemente. Dejando sobre la mesa el fracaso de 'Batman vs Superman' como elemento para ejemplificar su decisión.



"Blade Runner es en realidad un cómic, podrías poner a Batman o Superman en ese mundo, excepto que ahí sí tendrían una buena historia, en contraposición con lo que hemos visto en su película sin ninguna historia detrás", así de contundente se mostró Scott al respecto.



Así pues para Ridley Scott películas como 'Batman Vs Superman' son producciones sin historia más allá de sus célebres personajes.



"Las películas de superhéroes no son mi tipo de películas, por eso creo que nunca hice una y tampoco lo haré en el futuro".