Oscar 2017: Lee Daniels carga contra los que se quejan del presunto racismo de Hollywood

Desde hace varios años se lleva desarrollando el movimiento en pro de la igualdad de razas dentro de las galas de premios de Hollywood, criticando que galardones como los Oscar son "demasiado blancos", como por ejemplo con el hashtag "#OscarsSoWhite". Ahora es el cineasta Lee Daniels, todo un referente fílmico afroamericano, quien sale al paso de esos comentarios para cargar duramente contra ellos.

2 de enero de 2017 - Mark Silverman

El cineasta Lee Daniels firmó algunos de los títulos de mayor impacto dentro del panorama cinematográfico estadounidense, en especial acerca del modo en el que la sociedad trata a la minoría afroamericana.



Daniels no ve en absoluto con buenos ojos los movimientos de boicot que otros directores como Spike Lee promueven en época de premios. Como por ejemplo con el movimiento "Oscar So White", que trata de buscar cierta paridad en cuanto al número de nominaciones o de visualización de las minorías raciales en Hollywood y en especial dentro de su alfombra roja de los Oscar.



Lee Daniels emitió un comunicado contundente. "Sal y haz tu trabajo. Los Oscar son muy blancos, ¿y qué?, haz tu trabajo. Deja que tu herencia hable y deja de quejarte. ¿Estamos realmente en esto por los premios? Si yo hubiera pensado de esa manera, que todo el mundo está contra mí, no estaría aquí ahora. Aquellas personas que piensan que el mundo nos debe algo me resultan totalmente incomprensibles. NO espero reconocimiento o aceptación por parte de la América blanca. Voy a ser yo mismo".



Ahora queda por ver el modo en el que los promotores del movimiento "Oscar So White" reaccionan ante las palabras del prestigioso cineasta. Todo cuando las nominaciones de los Oscar están muy cerca, mirando directamente a la gala que tendrá lugar el 26 de febrero.