The Batman: Ben Affleck amenaza de nuevo con cancelar la película por el guión

Parece ser que ninguna de las versiones del guión que le han presentado a Ben Affleck para el proyecto de 'The Batman' es de su agrado. Tanto es así que ahora podría dejar el filme en dique seco de manera indefinida, al menos si tenemos en cuenta que él es el director y protagonista.

2 de enero de 2017 - David Ackerman

Ben Affleck es el productor, director y protagonista de The Batman, un proyecto de envergadura que traerá al frente las aventuras del célebre personaje de cómic de DC. Hace unas semanas el propio Affleck reveló las primeras imágenes del personaje de Deathstroke, villano de la película y de paso con cierta presencia dentro de 'La Liga de la Justicia. Ese villano además tendrá una gran relevancia dentro de 'La Liga de la Justicia', cinta cuyo rodaje finalizó recientemente con Zack Snyder al frente de la dirección. Con indudables nexos con el proyecto de Affleck. Aunque el propio Ben Affleck reconoció recientemente que el proyecto no tendría recorrido hasta contar con el guión terminado, desde DC y Warner confirman que la película "sí o sí" arrancará en torno al primer trimestre del próximo año 2017.



Ahora parece ser que Ben Affleck no está nada conforme con el guión existente, y afirma que para él "el guión tiene que ser totalmente sólido antes de ponerse a trabajar". O de lo contrario ¿no dirigirá y protagonizará la película?



Affleck ya presionó al estudio para contar con el control total, tanto creativo y por lo tanto interpretativo. ¿Estará pasando por nuevas injerencias en alguna -o algunas- de las facetas?



Veremos si las cámaras se ponen a rodar tal y como estaba previsto para el primer trimestre del año 2017 que ahora comienza.