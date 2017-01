The Batman: El grueso del rodaje tendrá lugar en Los Ángeles

A pesar de las reticencias de Ben Affleck de cara a firmar para ponerse en marcha con el rodaje de 'The Batman', el estudio va dando nuevos pasos sobre el papel. Con la ubicación del proceso de filmación en la ciudad de Los Ángeles. Es decir, el grueso de las horas de estudio no obligarán a sus actores a prolongados desplazamientos.

3 de enero de 2017 - Mark Silverman

Por lo tanto todo indica que la filmación se ubicará en los estudios de Warner Bros en California. Sin descartar las habituales salidas al extranjero de las grandes superproducciones de Hollywood, aunque en este caso para tomas de exteriores y no tanto para beneficiarse de ventajas fiscales como en anteriores ocasiones, tanto en DC-Warner como en Marvel.



El último titular que llegó de la película nos habla precisamente de un presunto descontento de Ben Affleck con el guión existente, y afirma que para él "el guión tiene que ser totalmente sólido antes de ponerse a trabajar". O de lo contrario ¿no dirigirá y protagonizará la película? Affleck ya presionó al estudio para contar con el control total, tanto creativo y por lo tanto interpretativo. ¿Estará pasando por nuevas injerencias en alguna -o algunas- de las facetas?