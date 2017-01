Underworld 5: Kate Beckinsale abra por primera vez la posibilidad de retornar al papel

Todo apuntaba a que la actriz Kate Beckinsale se despediría del papel de Selene dentro de la película 'Underworld 5'. Ahora además es la propia actriz quien habla acerca de su continuidad en dicho rol. Un punto interesante para los fans.

3 de enero de 2017 - David Ackerman

La actriz Kate Beckinsale es la inconfundible protagonista de la saga Underworld. Con el estreno en cines de Underworld 5 Guerras de Sangre todo apuntaba hacia su despedida definitiva del papel. Aunque no todo podría quedar de ese modo, al menos según las últimas palabras de la propia protagonista.



"Siempre que el público lo quiera siempre estaremos ahí", comentó la actriz. A lo que apuntó "Nunca estuve apegada al papel de una manera definitiva, pero sin lugar a dudas es una historia que me atrae y me gusta volver a ella, por lo que jamás podría decir que no de una manera definitiva".



Quien fuera director de las anteriores entregas y ahora director del proyecto, Len Wiseman, también dejó abierta la posibilidad del retorno de la saga tal y como todos la conocemos hasta ahora. "Hay algunas cosas que están siendo desarrolladas en este momento al respecto de la saga, por lo que sin duda pronto tendremos noticias interesantes al respecto".



El estreno en cines de la película 'Underworld 5' está previsto para el próximo 6 de enero. Momento en el que podremos comprobar el posible desenlace de la franquicia.