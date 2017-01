Los Vengadores 3: El traje de Viuda Negra evolucionará gracias a Ghost in the Shell

La película 'Los Vengadores 3' (parte 1) comenzará su rodaje en cuestión de días. Contando con sus actores principales bajo la dirección de Anthony y Joe Russo. Ahora además conocemos algunos planes de Marvel para la puesta en marcha de cara a uno de los personajes principales: Viuda Negra, interpretado por Scarlett Johansson.

3 de enero de 2017 - Mark Silverman

La actriz Scarlett Johansson debutó en el papel de Viuda Negra dentro de la película 'Iron Man 2', dirigida por el cineasta Jon Favreau. Desde entonces no dejó de trabajar para Marvel en su extensísimo universo cinematográfico. Tanto es así que a día de hoy ya es la actriz más taquillera de la historia del cine. Un papel por el que siente una enorme gratitud. Situando a Natasha Romanov como el mejor papel de su carera cinematográfica. Y si tenemos en cuenta que su carrera se extiende más de 15 años, con infinidad de títulos, resulta una afirmación verdaderamente contundente. Ahora, de cara a 'Los Vengadores 3', Marvel se plantea una notable actualización del personaje en lo referente a su indumentaria.



Todo de cara a la plasmación de un gran avance en la recreación de la alta tecnología del traje de Viuda Negra. El motivo gira en torno a otra película de acción y ciencia ficción protagonizada por la propia Scarlett Johansson, 'Ghost in the Shell'.



Scarlett Johansson fue la primera protagonista de Los Vengadores, pero su nombre ya cuenta con más personajes femeninos dentro de la saga de grupo y de las diferentes producciones individuales. Como por ejemplo en 'Ant Man 2', con Evangeline Lilly asumiendo un papel de mayor relevancia.



Por ahora se desconocen los cambios dentro de la indumentaria del personaje, pero se espera un gran salto cualitativo desde el traje ajustado de "spandex" que lució en 'Iron Man 2', y algo más que unos lanzadores de impulsos eléctricos en sus muñecas. El estreno en cines de 'Los Vengadores 3' queda para el año 2018.