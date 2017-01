Tomb Raider: Pierde al guionista de la saga de videojuego antes del rodaje de la película

Cuando el rodaje de la película 'Tomb Raider' está en el horizonte de Hollywood, desde el estudio encargado del desarrollo del videojuego original se anuncia la salida de la guionista encargada de dar vida a Lara Croft en el nuevo argumento desde el año 2013.

4 de enero de 2017 - Mark Silverman

Crystal Dynamics ha anunciado hoy que la guionista Rhianna Pratchett, que ha liderado el equipo encargado de desarrollar la franquicia Tomb Raider desde 2013, con títulos como por ejemplo la entrega Rise of the Tomb Raider.



"Rhianna está en busca de nuevas aventuras separadas de la franquicia Tomb Raider", escribieron en un comunicado. "Rhianna fue fundamental en ayudarnos a encontrar a la nueva Lara en la historia de origen del año 2013, y a través de 'Rise of the Tomb Raider' ella moldeó a Lara en la heroína en evolución que conocemos hoy. Todo el equipo agradece a Rhianna por su dedicación e incansables esfuerzos en los juegos ".



Por su parte Rhianna Pratchett escribió: "Quiero agradecer al equipo de Crystal Dynamics por su dedicación, especialmente a Josh Stafford, Cameron Suey y Noah Hughes. Chicos, ha sido emocionante. Pero, me gusta pensar que hicimos algunas cosas buenas. Tal vez cambió el panorama del juego un poquito. Y eso se siente muy bien. También quiero agradecer la tremenda comunidad de fans de TR (Tomb Raider). Realmente son lo mejor del mundo. Constantemente me ayuda a recordar por qué hago este trabajo."



Si bien la salida de la guionista de la saga de videojuegos no parece suponer un detrimento muy grave para la película, se epseraba poder contar con ella para el desarrollo del filme de cara a engranar la trama con el futuro del videojuego, y de paso optimizar el negocio de la franquicia Tomb Raider.



La nueva Lara Croft del cine está encarnada por la actriz Alicia Vikander en el papel protagonista. Reeditando la adaptación que Angelina Jolie protagonizó hace más de quince años. La adaptación al cine de la saga 'Tomb Raider' es uno de los proyectos más ambiciosos del universo cinematográfico basado en el extenso género de los videojuegos.



Desde el estudio se remarcó que se volverá a las raíces de la historia. Con una joven Lara Croft que busca conocer si su padre está vivo o muerto. Por lo que se plantea una historia de alto impacto. El padre de Lara, Richard James Croft, contó con un papel de relevancia dentro de los diferentes videojuegos de la saga Tomb Raider. Por lo que ahora, en la nueva película, también estará como gran referente para el filme.