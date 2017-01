The Batman: Michael Keaton abandonó la saga porque el guión de Joel Schumacher era una mierda

El actor Michael Keaton abandonó la saga Batman cuando Joel Schumacher se hizo cargo de la dirección de 'Batman Forever'. Lo que motivó un cambio radical en el proyecto así como el principio del fin de la saga hasta su reflote a manos de Christopher Nolan. Keaton fue claro: para él el guión era una mierda y el planteamiento de Schumacher era verdaderamente erróneo.

4 de enero de 2017 - David Ackerman

Después de que Michael Keaton protagonizara las películas 'Batman' y 'Batman Returns', ambas dirigidas por el gran Tim Burton, decidió cambiar de aires cuando Joel Schumacher se hizo cargo de la franquicia con 'Batman Forever'.



Michael Keaton, ahora dentro de la saga Spiderman en la película 'Spiderman Homecoming', habló acerca de la salida de la saga. Concretamente a causa del guión original del filme. "Sinceramente, el guión era una mierda", comentó sin cortapisas.



Además también culpa el planteamiento de Joel Schumacher, calificándolo como totalmente erróneo. "Me di cuenta de que el tema no iba bien cuando Schumacher se preguntó por el motivo de que todo fuera tan oscuro en el universo Batman". Es decir, el director decidió llenar la película de artificios, de momentos cargados de brillantina -como por ejemplo el traje del superhéroe-.



Recordemos que el esperpento con Batman llegó a su cénit con la película 'Batman y Robin', con su célebre traje con pezones en la armadura, e interpretado por un George Clooney que tampoco habla muy bien de ese proyecto de su filmografía.







Actualmente el personaje de Batman está en manos de Ben Affleck, tras debutar dentro de la película 'Batman Vs Superman', dirigida por Zack Snyder. También con su cinta monográfica en marcha desde el próximo mes de marzo.