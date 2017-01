Underworld 5: Nueva imagen con Kate Beckinsale en la última película de la saga

Llega una nueva imagen de la película 'Underworld 5'. Con su omnipresente protagonista -al menos en las entregas de mayor impacto-, la actriz Kate Beckinsale, en su retorno a la célebre saga de acción y ciencia ficción que ahora parece encaminarse a su desenlace.

4 de enero de 2017 - Mark Silverman

La actriz Kate Beckinsale es la inconfundible protagonista de la saga Underworld, una de las franquicias de ciencia ficción y acción más recordada por los fans. Con el estreno en cines de Underworld 5 Guerras de Sangre todo apuntaba hacia su despedida definitiva del papel. Aunque no todo podría quedar de ese modo, al menos según las últimas palabras de la propia protagonista.



La propia actriz comentó recientemente: "Siempre que el público lo quiera siempre estaremos ahí", comentó la actriz. A lo que apuntó "Nunca estuve apegada al papel de una manera definitiva, pero sin lugar a dudas es una historia que me atrae y me gusta volver a ella, por lo que jamás podría decir que no de una manera definitiva".



El estreno en cines de la película 'Underworld 5' está previsto para el próximo 6 de enero. Momento en el que podremos comprobar el posible desenlace de la franquicia. Mientras tanto podemos verla en una nueva imagen dentro de uno de los papeles más recordados de su carrera.