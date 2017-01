Transformers 5: Michael Bay se compara con Ridley Scott o Spielberg para rechazar el cine de cómic

El cineasta Michael Bay se suma a la lista de directores que rechazan dirigir adaptaciones de cómic. Tal y como ya hicieran anteriormente nombres como Ridley Scott. Comparándose con el propio Scott y Steven Spielberg.

4 de enero de 2017 - David Ackerman

El director Michael Bay, actualmente a punto de estrenar la película 'Transformers 5', no quiere saber nada de las adaptaciones de cómic. El motivo principal reside en que no quiere ceñirse a mundos creados por otros y hacer frente a guiones muy ceñidos sin posibilidad de cambio.



Michael Bay comentó lo siguiente: "No quiero, no es lo mío, no es mi asunto. No quiero tomar lo que hizo alguien antes y tener que meterme en el traje de otro porque no es nada divertido para mí. Lo que me gusta es poder hacer algo totalmente nuevo, desarrollar un mundo diferente y según lo que quiero hacer".



Además también apuntó: "Es algo como lo que hacen Ridley Scott y Steven Spielberg, cada uno crea su propio mundo en sus películas, de eso se trata. Si tuviera que hacer algo lo haría a mi manera".



Michael Bay estrenará la película 'Transformers 5' el próximo mes de mayo. Abriendo además la puerta a una nueva saga de ciencia ficción.