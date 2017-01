Escuadrón Suicida: Anne Hathaway sigue esperando retornar como Catwoman

El anuncio del nuevo proyecto de DC para llevar a la gran pantalla algunas de las villanas más emblemáticas de su catálogo con 'Gotham City Sirens' abre la puerta al retorno de personajes como Catwoman. La última intérprete que dio vida al personaje en la gran pantalla, Anne Hathaway, habló de nuevo sobre el tema.

5 de enero de 2017 - Mark Silverman

Anne Hathaway fue sumamente clara acerca de su papel de Catwoman en el universo DC: "Me encantó el personaje y disfruté muchísimo con el proyecto". Además dentro del futuro de su personaje también afirmó "No estoy segura del modo en el que funcionará dentro de las nuevas películas pero sin lugar a dudas me encantaría poder estar en ellas". Anne Hathaway también comentó que el personaje de Catwoman es uno de los más llamativos dentro del universo DC y que se sitúa como su preferido para el futuro de las diferentes adaptaciones.



Aunque parece complicado que pueda estar en la película 'The Batman', se abre la puerta para que esté presente en 'Gotham City Sirens', dirigida por David Ayer. O al menos eso espera ella tras unas recientes declaracioens.



Sus comentarios parecen ser más bien una declaracion de intenciones, puesto que desde que finalizara la trilogía Batman de Christopher Nolan, no se han mostrado nexos entre la misma y el trabajo de Zack Snyder en producciones como 'Batman Vs Superman' o anteriormente en 'El Hombre de Acero'.