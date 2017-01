Star Wars Rogue One: Se cancela el estreno con el montaje del director

Finalmente se continuará con la pauta marcada por el estudio y no se estrenará, ni en formato cinematográfico ni doméstico, el montaje inicial desarrollado por el cineasta. Un montaje que habría alterado de manera significativa la primera versión vista en cines y segunda en rodarse de manera sumamente apresurada.

5 de enero de 2017 - David Ackerman

Los grandes resultados en taquilla de la película de aventuras y fantasía 'Star Wars Rogue One' siguen adelante en las carteleras de todo el mundo. Ahora además también conocemos detalles acerca de la estrategia del estudio para su futuro en formato doméstico.



'Star Wars Rogue One' fue modificada en profundidad con más de dos meses de rodaje contratados de manera intensiva para alejar una excesiva "oscuridad" de su argumento, para situar la trama a un estilo "Disney" que satisficiera plenamente a los responsables del estudio. De entrada el argumento de 'Star Wars Rogue One' marcaría el auge del Imperio y el punto de partida de la revolución rebelde para la obtención de los planos de la Estrella de la Muerte, uno de los elementos verdaderamente arquetípicos de la franquicia desde sus orígenes.



Si bien no se descarta una "versión extendida light" en la que mostrarían unos minutos extra pero sin cambios profundos en la trama, sí que queda atrás cualquier posibilidad de un cambio tan radical entre los dos montajes.



Mientras tanto sigue en pie en la taquilla de todo el mundo, encaminándose a batir los récords de las películas estrenadas en el año 2016.