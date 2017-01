Resident Evil 6: Milla Jovovich habla sobre los trágicos accidentes en el rodaje

La película 'Resident Evil 6' contó con un rodaje marcado por varios accidentes graves de varios implicados en el proyecto. La actriz protagonista Milla Jovovich habló sobre el asunto, recalcando lo sumamente duro que fue para todo el equipo, especialmente el director Paul WS Anderson.

5 de enero de 2017 - David Ackerman

Milla Jovovich llegará próximamente hasta las pantallas de todo el mundo con la película de ciencia ficción y terror 'Resident Evil 6'. Una cinta cuyo proceso de filmación fue sumamente accidentado. Para la actriz el accidente de Olivia Jackson fue sumamente impactante, tanto para ella como para su marido y director Paul W Anderson.



"Yo estaba cerca. Sucedió el primer día en el que se desarrollaba la fotografía principal. Lo que ocurrió a Olivia fue una verdadera pesadilla, simple y llanamente. Paul estaba llorando por teléfono, era la primera vez que le escuché llorar en los quince años que nos conocemos, quiero decir que fue lo más impactante que me había pasado. Ese accidente no debería de haber ocurrido. Una escena de motocicleta, con la cámara por delante, una escena que los integrantes del reparto han rodado un millón de veces para por ejemplo los anuncios de coches. Todas las acrobacias son peligrosas, pero en este caso no era algo especialmente arriesgado. Una verdadera lástima".



Olivia Jackson, una de las especialistas más reputadas de Hollywood con infinidad de títulos a sus espaldas, sufrió un accidente cuando fue golpeada de manera muy violenta por una cámara que no se movió adecuadamente tal y como estaba programado dentro de una toma de velocidad, justo cuando Jackson pilotaba una motocicleta a toda velocidad sin casco (por requerimientos de la propia escena). Tras el brutal choque fue hospitalizada de urgencia, además fue sumida en coma inducido médicamente durante dos semanas. Y además sufrió la amputación de uno de sus brazos a causa de las graves heridas sufridas.



El accidente de Jackson no fue el único, puesto que el 3 de diciembre de 2015 Ricardo Cornelius falleció aplastado por un Humvee (vehículo todoterreno pesado) que no estaba asegurado adecuadamente en una plataforma giratoria.



La sinopsis de 'Resident Evil 6' confirma que el argumento discurre inmediatamente después de los acontecimientos descritos en 'Resident Evil Retribution', en los que Wesker traiciona de nuevo a Alice en su llegada a Washington DC. Alice es una de las últimas supervivientes de la gran apocalipsis que la humanidad vive desde la primera expansión del Virus T. para ello tendrá que volver a Racoon City, es decir, el punto en el que se inició la expansión de dicho mortífero virus.







Para ello contará con la llegada de inesperados aliados. El viaje de Alice y sus aliados a Racoon City tiene el objetivo de acabar definitivamente con la Corporación Umbrella, que se encuentra en dichos laboratorios tratando de reunir sus fuerzas para un ataque final contra los seres humanos que han sobrevivido a la última apocalipsis. Todo se plantea como una carrera contra el tiempo. Luchando contra hordas de zombis y nuevos monstruos mutantes. Entre perder sus habilidades sobrehumanas y el ataque inminente de Umbrella, será la aventura más complicada de Alice para salvar a una humanidad al borde del olvido.