The Purge 4: Frank Grillo no quiere seguir como protagonista

El actor Frank Grillo está agradecido por la oportunidad que le dieron en Universal con las dos películas de la saga 'The Purge' que protagonizó. Aunque no quiere saber nada, al menos por ahora, de una cuarta película para la franquicia -la tercera para él-.

7 de enero de 2017 - David Ackerman

Frank Grillo protagonizó la película 'The Purge 2' tras el gran éxito de una primera entrega que llegó a las carteleras sin hacer mucho ruido y con una escasa promoción. Aunque con la producción de Michael Bay. Después llegó la tercera cinta, también con gran éxito dentro del género.



Ahora el actor habló acerca del futuro de la franquicia, dejando claro que para él el papel ya está terminado. Al menos esa es su pretensión de cara al futuro cinematográfico.



Frank Grillo se muestra su gratitud hacia Universal acerca de la oportunidad que se le presentó con la película 'The Purge 2'. "Ellos me llamaron y me dijeron que aquí tenía una saga de futuro", comentó el actor.



Dejando claro que estaba sumamente satisfecho con el argumento y el proyecto global. Si bien por ahora no quiere saber mucho más sobre una más que posible cuarta entrega.



"The Purge se convirtió en una especie de cliché, algo que todos conocen. Pero ahora creo que es el momento de cambiar de manera definitiva".



Frank Grillo apareció dentro de la película 'Capitán América 3 Civil War'.