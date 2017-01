The Ring 3: Nuevo cartel con la marca del terror

Llega un nuevo cartel de la película 'The Ring 3', contando con la protagonistas en uno de los momentos de mayor impacto de los vídeos distribuidos hasta la fecha. Con la saga de terror que causó furor hace más de una década ahora de vuelta con un reparto nuevo.

7 de enero de 2017 - David Ackerman

Os ofrecemos un nuevo cartel de la película de terror The Ring 3, filme que retrasó su estreno en cines hasta el próximo 3 de febrero, es decir, acumulando una demora de más de medio año.



El argumento de la película se presenta así: Un nuevo capítulo de la franquicia de terror The Ring. Una joven que se preocupa por su novio cuando se sumerge en una subcultura que explora la tétrica cinta de vídeo que acaba con la gente. Ella decide sacrificarse para salvar la vida de su novio.



La primera versión de la saga en su salto al mercado de Hollywood fue dirigida por Gore Verbinksi en el año 2002. Con un gran éxito y abriendo el filón para las adaptaciones de Hollywood de grandes películas de terror japonés. Un fenómeno cinematográfico que terminó "quemándose" varios años después por la saturación del género. En aquella ocasión vimos a Naomi Watts en uno de los papeles principales.



En esta ocasión no podemos ver a Naomi Watts, quien formó parte del elenco en su versión de Hollywood. Si bien queda por ver el modo en el que se comportará en la taquilla internacional. Quedando todo abierto de cara a la continuación de la franquicia.