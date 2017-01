La Liga de la Justicia: El argumento se adentrará en Arkham

La película 'La Liga de la Justicia' abrirá fuego dentro de la saga de grupo del universo cinematográfico DC en lo relacionado con las producciones grupales. Ahora además conocemos algunos detalles sobre la ubicación del argumento.

7 de enero de 2017 - David Ackerman

Tras muchos cambios dentro del futuro del universo cinematográfico DC, todo se perfilará dentro de 'La Liga de la Justicia', cinta de grupo dirigida por Zack Snyder que verá la luz en la temporada 2017. Una buena parte de su argumento discurrirá dentro del sanatorio Arkham, uno de los ejes centrales de los cómics de DC en lo relacionado con el universo Batman.



Dentro del metraje de 'Batman Vs Superman' y concretamente en las últimas etapas de su argumento, Arkham ya figuró como un elemento relevante para el futuro de la franquicia.



El actor Jesse Eisenberg debutó en el metraje de 'Batman Vs Superman'. Estando también dentro del elenco de La Liga de La Justicia (al menos en la primera parte de la saga que se estrenará en los cines de todo el mundo desde el año 2018.



Gal Gadot, como Wonder Woman, también estará dentro del metraje de 'La Liga de la Justicia'. Con el estreno en el 17 de noviembre de 2017. El mismo año en el que precisamente también se podrá ver la primera entrega de la saga monográfica de la saga de la poderosa amazona.