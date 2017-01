Pacific Rim 2: Nueva imagen de John Boyega caminando con su armadura

Llega una nueva imagen de rodaje de la película 'Pacific Rim 2'. Contando con el actor John Boyega en el papel protagonista. Remasterizando el elenco prácticamente en su totalidad desde el controvertido éxito de la primera cinta.

7 de enero de 2017 - Fernando Álvarez

El actor John Boyega se sumó al reparto de la película de ciencia ficción y aventuras 'Pacific Rim 2', marcando además la renovación prácticamente total. Así mimos trasladando el argumento varios años después de los acontecimientos descritos en la primera cinta. Ahora además podemos ver una nueva imagen del actor embutido dentro de su armadura de alta tecnología, la cual le permite controlar su poderoso ingenio mecánico de cara a los enfrentamientos titánicos para salvar a la humanidad.



En un principio la filmación tendrá lugar en Australia, si bien el grueso de la fotografía principal se desarrollará en China. No olvidemos que desde los recientes cambios dentro de los grandes estudios de Hollywood, el capital procedente del gigante rojo es de suma importancia para la puesta en marcha de un buen número de proyectos.



Es más, 'Pacific Rim 2' era un proyecto muerto, al menos desde el punto de vista de producción, hasta que el dinero chino entró en juego.



Por ahora no hay detalles acerca del argumento, aunque el propio Guillermo del Toro quiso aclarar que veremos "un gran salto" dentro de la trama para evitar caer en los errores de otras secuelas de ciencia ficción. Ahora los Kaijus (las criaturas interdimensionales) ya no atacan la Tierra y los Jaeger (robots creados por los humanos) se utilizan para otros fines. Un argumento sumamente abierto, además de incluir a un reparto prácticamente nuevo en su totalidad.