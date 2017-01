La Liga de la Justicia: Nueva imagen de grupo antes del segundo tráiler oficial

Llega una nueva imagen de grupo de la película 'La Liga de la Justicia'. Con el grupo de superhéroes al completo. -Encabezado por Batman, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman y Flash- en el esperado argumento de DC para la inminente temporada de estrenos cinematográficos en el segmento de las adaptaciones de cómic.

8 de enero de 2017 - Fernando Álvarez

A continuación podemos ver una nueva imagen de grupo con los superhéroes principales de 'La Liga de la Justicia'. Ambiciosa superproducción de grupo de DC.



A pesar de los muchos cambios que se han producido en el universo cinematográfico DC desde el relativamente fallido estreno de 'Batman Vs Superman', parece que el estudio, ahora liderado por Geoff Johns, confía plenamente en el personaje de Lex Luthor para seguir generando el argumento de sus diferentes producciones. Y concretamente con el actor Jesse Eisenberg al frente del mismo dentro de La Liga de La Justicia.



El propio actor habló acerca de su retorno, y ahora se confirma de manera oficial por parte del estudio con el anuncio del elenco que estuvo a las órdenes del cineasta Zack Snyder para la esperada primera entrega de grupo de DC desde la última explosión del cine de cómic (iniciado por Marvel en el año 2008.



El actor Jesse Eisenberg debutó en el metraje de 'Batman Vs Superman'. Estando también dentro del elenco de La Liga de La Justicia (al menos en la primera parte de la saga que se estrenará en los cines de todo el mundo desde el año 2018.



Gal Gadot, como Wonder Woman, también estará dentro del metraje de 'La Liga de la Justicia'. Con el estreno en el 17 de noviembre de 2017. El mismo año en el que precisamente también se podrá ver la primera entrega de la saga monográfica de la saga de la poderosa amazona.