The Batman: Su rodaje se retrasa por los problemas con el guión

La película 'The Batman' aplaza su fase de rodaje abriendo un buen número de incógnitas acerca de la producción individual de DC para las próximas temporadas. Al parecer el motivo principal reside en el guión aún inconcluso.

10 de enero de 2017 - Fernando Álvarez

Con un guión aparentemente aún no finalizado y Ben Affleck reticente a iniciar el rodaje a pesar de que Warner y DC ya parecen tenerlo todo listo, el rodaje de The Batman se ubicará en Los Ángeles. Aunque por ahora no está situado dentro del calendario del estudio.



Lo que motivará un aplazamiento en la producción. Dejando por ahora el proyecto en stand-by hasta que se cierre finalmente el calendario. Con un gran número de incógnitas en torno al mismo.



El rodaje, cuando arranque, se ubicará en los estudios de Warner Bros en California. Sin descartar las habituales salidas al extranjero de las grandes superproducciones de Hollywood, aunque en este caso para tomas de exteriores y no tanto para beneficiarse de ventajas fiscales como en anteriores ocasiones, tanto en DC-Warner como en Marvel.