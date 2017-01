The Batman: Ben Affleck reconoce la presión de los fans en el desarrollo de la película

La película de cómic 'The Batman' es uno de los próximos proyectos del universo cinematográfico DC. Aunque todo apunta a ciertos problemas en la puesta en marcha con el rodaje a causa de un guión que no termina de satisfacer al principal responsable del filme, Ben Affleck.

11 de enero de 2017 - Fernando Álvarez

Con un guión aparentemente aún no finalizado y Ben Affleck reticente a iniciar el rodaje a pesar de que Warner y DC ya parecen tenerlo todo listo, el rodaje de The Batman se ubicará en Los Ángeles. Aunque por ahora no está situado dentro del calendario del estudio. Lo que motivará un aplazamiento en la producción. Dejando por ahora el proyecto en stand-by hasta que se cierre finalmente el calendario. Con un gran número de incógnitas en torno al mismo.



El rodaje, cuando arranque, se ubicará en los estudios de Warner Bros en California. Sin descartar las habituales salidas al extranjero de las grandes superproducciones de Hollywood, aunque en este caso para tomas de exteriores y no tanto para beneficiarse de ventajas fiscales como en anteriores ocasiones, tanto en DC-Warner como en Marvel.



Ahora el propio Ben Affleck reconoce dificultades para el proyecto a causa de la enorme presión ejercida por los fans en todo lo relacionado con el filme.



Todo sumado a las durísimas críticas recibidas por los fans por la película 'Batman Vs Superman', debut de Affleck dentro del argumento embozado en el traje de Batman. Primera entrega antes de 'La Liga de la Justicia'.