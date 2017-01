Deadpool: Nominada por el gremio de productores como mejor película del año

La película 'Deadpool' fue una verdadera sorpresa dentro de las adaptaciones de cómic en la pasada temporada. Ahora además recibe un relativamente inesperado halago: la nominación como mejor película del año para el gremio de productores de Hollywood.

11 de enero de 2017 - David Ackerman

El estreno en cines de 'Deadpool' fue una de las mayores sorpresas del mundo de las adaptaciones de cómic. Un subgénero de acción que no goza de un gran éxito dentro de los grandes premios. Sin embargo ahora recibió una nominación para la categoría de mejor película para el gremio de productores de Hollywood.



Dentro de la 28 edición de los premios PGA de Hollywood.



'Deadpool' competirá con cintas como 'La La Land', 'Figuras Ocultas', 'Fences', 'La Llegada', 'Hacksaw Ridge' o 'Manchester By The Sea'. Es decir, en confrontación directa con prácticamente todas las favoritas para los Oscar 2017.



La entrega de los premios PGA tendrá lugar el próximo 28 de enero. Mientras tanto la secuela de Deadpool dará sus primeros pasos en los próximos meses.