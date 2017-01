Star Trek 4: Chris Hemsworth confirma su regreso tras hablar con JJ Abrams

El actor Chris Hemsworth estará dentro de la película 'Star Trek 4'. Retornando a la saga después de un inicio verdaderamente llamativo y que supuso, tal vez, su antesala para el universo cinematográfico Marvel.

11 de enero de 2017 - Fernando Álvarez

Cuando la película 'Star Trek 3' está a punto de llegar a los cines, ya es el momento de ir adelantando detalles acerca de 'Star Trek 4'. O al menos eso es lo que han pensado varios de sus responsable. Si hace unos días se situaba a JJ Abrams de vuelta al proyecto de una manera más intensa (por ahora no se confirma su vuelta a la dirección), más allá de las leves labores de producción realizada en la tercera cinta de la saga.



Tanto Chris Pine como Zachary Quinto no faltarán para la continuación de la saga Star Trek en la gran pantalla. Con el estreno de la tercera película de la franquicia a la vuelta de la esquina, uno de los primeros datos sobre la cuarta película nos habla del comienzo de la elaboración del reparto principal. Después de que el tercer filme pasara por mil y una dificultades, incluyendo la pérdida de varios directores y equipo de guionistas, consiguió marcar a fuego su fecha de estreno para poder coincidir con el medio siglo de vida de la franquicia desde su arranque en la televisión con la serie clásica.



Mientras tanto se habla de Justin Lin en la dirección de 'Star Trek 4' y el retorno de Chris Hemsworth para su papel de padre de James T Kirk en el argumento. El modo de conseguirlo no resultaría muy complejo a los guionistas: viaje en el tiempo, agujero de gusano y un largo etcétera.







Chris Hemsworth contó con un brevísimo pero impactante papel dentro de la primera película 'Star Trek', bajo la dirección de JJ Abrams. Después dio el salto a Marvel en el papel de Thor, por ahora su papel de mayor impacto en Hollywood con un total de cuatro películas rodadas hasta la fecha y una quinta ('Thor 3') actualmente en marcha. Y ahora, para la cuarta entrega, su personaje estará de vuela. Todo después de una larga conversación del actor con JJ Abrams, productor de la saga, además de director de las dos primeras películas antes de irse a Disney y LucasFilm para el desarrollo de 'Star Wars Episodio 7'.