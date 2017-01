La La Land y Underworld 5 encabezan los estrenos de cine del 13 de enero de 2017

La película 'La La Land', la gran favorita para los Oscar 2017 después de arrasar en los Globos de Oro, llega ahora a nuestras pantallas. Encabezando los estrenos del 13 de enero de 2017. Además los debuts de cartelera también ofrecen títulos de acción como 'Underworld 5'.

11 de enero de 2017 - Fernando Álvarez

Después de las últimas novedades de la película 'La La Land', ahora además se confirma su postulado para la inminente temporada de premios tras arrasar en los premios de los Globos de Oro 2017, llegará hasta nuestros cines con unos antecedentes prácticamente inmejorables. La película 'La La Land' empieza como todo en Los Ángeles: en la autopista. Aquí es donde Sebastian conoce a Mia, gracias a un desdeñoso claxon en medio de un atasco, que refleja a la perfección el estancamiento de sus respectivas vidas. Los dos están centrados en las esperanzas habituales que ofrece la ciudad. Sebastian intenta convencer a la gente en pleno siglo XXI de que les guste el jazz tradicional y Mia solo quiere acabar por una vez una prueba de casting sin que la interrumpan con un "gracias por venir". Ninguno de los dos espera que su inesperado encuentro les va a llevar por un camino que jamás habrían podido recorrer solos.



La saga Underworld está de vuelta con lo que parece ser su despedida: Nueva entrega de la franquicia Underworld, en la que la vampira Selene (Kate Beckinsale) deberá defenderse de ataques brutales de los dos clanes, el de los Lycans y el de los Vampiros que la traicionaron. Con sus únicos aliados, David (Theo James) y Thomas su padre (Charles Dance), ella debe detener la guerra eterna entre Vampiros y Lycans, aunque signifique tener que hacer un último sacrificio.



La ciencia ficción de 'Proyecto Lázaro' también debuta ahora en nuestras pantallas: Año 2084. Un grupo de médicos logra resucitar por primera vez a un hombre que fue criogenizado 60 años atrás. Marc (Tom Hughes) fue diagnosticado con una enfermedad cuyo pronóstico era de un año de vida. Incapaz de aceptar su final, decide congelar su cuerpo. Seis décadas después Marc se convierte en el primer hombre resucitado de la Historia. Entonces descubrirá que el gran amor de su vida, Naomi (Oona Chaplin), le ha acompañado durante todo ese tiempo de una forma que él no esperaba.



'La Autopsia de Jane Doe' llega ahora hasta nuestros cines: Cuenta cómo el dueño de una funeraria de una pequeña localidad recibe el cadáver de la víctima de un misterioso crimen, una bella joven que no tiene ninguna causa aparente de muerte.







'Tenía que ser él', comedia protagonizada por James Franco y Bryan Cranston, llega a nuestros cines para superar en taquilla las relativamente malas críticas iniciales cosechadas en los medios: Durante las fiestas, Ned (Bryan Cranston), un padre sobreprotector pero cariñoso, y su familia, visitan a su hija en Stanford, donde conoce su mayor pesadilla: su bien intencionado pero socialmente incómodo novio multimillonario Laird (James Franco).



No te pierdas los últimos estrenos de la semana.