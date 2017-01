Star Wars Episodio 8: Disney negocia con los herederos de Carrie Fisher para su presencia en la saga

Desde hace tiempo se habla de la importancia del personaje de Carrie Fisher dentro de la saga Star Wars tras su fallecimiento. Una presencia que sería mediante recreación digital, CGI, ahora la BBC reporta las negociaciones entre Disney (propietaria de LucasFilm y por tanto de la saga Star Wars) y los herederos de Carrie Fisher.

13 de enero de 2017 - David Ackerman

Desde Disney parecen querer seguir contando con Carrie Fisher para que interprete a Leia, es decir, recrear a la actriz recientemente fallecida mediante técnicas digitales para que esté tanto en el episodio octavo -ya rodado- pero principalmente en el noveno, del que por ahora no existe ni una sola toma filmada.



"Peter Cushing y Carrie Fisher ya no están con nosotros, pero eso no es obstáculo para que sean personajes importantes en una nueva película de Star Wars". Así de contundentes se muestran en el estudio.



Carrie Fisher firmó para rodar hasta el episodio nueve, es decir, estar en las carteleras en la saga Star Wars hasta su estreno en el año 2019. Por lo que ahora queda por dilucidar las modificaciones del acuerdo con sus herederos para que este supuesto se materialice tras su muerte.



Aunque al parecer también podría existir una cláusula por la que Fisher habría cedido sus derechos a una fecha determinada, independientemente de si viviera o no. Algo que ya se hace en Hollywood en numerosas producciones, sobre todo para las sagas de gran extensión que basan buena parte de su éxito en la repercusión de ciertos personajes.