Deadpool 2: La versión de Cable será diferente a la de los cómics según los guionistas

La película 'Deadpool 2' mostrará varias novedades dentro del universo cinematográfico X MEN. Como por ejemplo la llegada de Cable uno de los personajes principales dentro del cómic. Aunque sus características cambiarán notablemente de cara a la secuela cinematográfica, tal y como afirman los guionistas.

14 de enero de 2017 - David Ackerman

Desde incluso el final de la primera entrega se confirmó la presencia de Cable, uno de los personajes de mayor impacto del universo X MEN, dentro de la secuela de próxima producción. "No se incluirán los 18.000 detalles de Cable que aparecen en la Wikipedia", comentaron en relación con la inclusión del personaje en la cinta cuyo rodaje dará comienzo en cuestión pocos meses.



La llegada de Cable al argumento de 'Deadpool 2' se podría mostrar como antesala a la creación de la saga cinematográfica de X Force junto con la de Nuevos Mutantes. Dos proyectos que están sobre la mesa y que podrían confluir en la misma línea argumental que la saga principal.



También se confirma que por ahora no hay actor para el papel, por lo que los rumores crecen sin parar. También está pendiente el desarrollo de la característica voz del personaje.



Rhett Reese y Paul Wernick siguen ultimando el guión de la película de cara a continuar con el gran éxito de la primera cinta. Todo un logro para una producción de coste relativamente bajo que además sobrepasó las expectativas si tenemos en cuenta su calificación como no apta para menores de 18 años.



Sin embargo, en Rhett Reese y Paul Wernick, confiamos. Sabremos más acerca de sus planes como Deadpool 2 rollos hacia la producción.